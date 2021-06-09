Проектирование нового терминала псковского аэропорта планируется начать в течение полугода, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы достаточно плотно общаемся с одним инвестором. Пока раньше времени не стал бы называть компанию. Ситуация с аэропортом у нас непростая», - подчеркнул глава региона.

По его словам, компания «Псковавиа» имеет более 500 млн рублей долгов и сейчас заканчивается процедура ее банкротства. В Псковской области уже создано новое юридическое лицо, которое взяло в аренду весь аэропортный комплекс.

Также аэропорт является объектом совместного пользования с военными.

«Очень рассчитываем, что Минтранс нас поддержит и выделит средства на рулежные дорожки», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что пассажиропоток псковского аэропорта составляет 45 тысяч человек. За год-полтора компания планирует увеличить его до 130 тысяч. «Это позволит аэропорту не получать субсидии из областного бюджета, он сам себя будет окупать. Единственно, на что мы будем тратиться, — это на субсидии на перевозчиков, порядка 120 млн в год. Существенные средства, но это того стоит», - заключил Михаил Ведерников.