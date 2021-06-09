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Экономика / Деньги

Ведерников: Реструктуризация и замещение кредитов региона позволит решить сразу две глобальные задачи

9 июня 2021 года, 15:50

Реструктуризация «ковидных» кредитов, а также замещение коммерческих кредитов Псковской области бюджетными позволит решить сразу две глобальные задачи, заявил губернатор Михаил Ведерников в интервью Интерфаксу.

По его словам, Псковская область получит более 8 млрд рублей. Это позволит уменьшить уровень государственного долга, а также направить дополнительные средства на объекты инфраструктуры.

«Мы будем очень аккуратно относиться к использованию этих средств, направлять их на реализацию тех объектов или проектов, которые смогут в перспективе дать результат для экономики», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также уточнил, что реализация мер по поддержке медперсонала, жителей области и экономики увеличила госдолг области на 2 млрд рублей. «Мы были в постоянном контакте с администрацией президента России, Правительством РФ, Минфином; мы говорили, что принимаем эти меры, потому как не можем их не предпринять, иначе последствия для нашего региона будут слишком тяжелыми», - подчеркнул губернатор и поблагодарил президента РФ, Правительство и Министерство финансов за помощь. 

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