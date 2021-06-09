Псковские бизнесмены смогут получать меры поддержки в приоритетном порядке

Малый и средний бизнес Псковской области сможет получать меры поддержки в приоритетном порядке, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью Интерфаксу, говоря об итогах Петербургского международного экономического форума.

«Мы подписали целый ряд важных для области соглашений: во-первых, с федеральной корпорацией поддержки малого и среднего предпринимательства. Валовый региональный продукт на 30% состоит как раз из МСП. Мы увидели, насколько эта сфера чувствительна во время борьбы с коронавирусом, поэтому необходимо, чтобы меры поддержки были адресными», - подчеркнул глава региона.

Псковская область также подписала соглашение с МТС, рассказал Михаил Ведерников и добавил, что сотовая связь и интернет необходимы и для жителей, и для инвестиционной привлекательности региона.

МТС же, по его словам, имеет самую широкую сетку в области. В планах - установка в регионе еще 100 вышек. Это будет стоить около 200 млн рублей, однако правительство обещало помочь в этом вопросе.

«Один из сотовых операторов выходит на концессию, ставит свое оборудование, принимает на обслуживание и гарантирует, что эти вышки останутся. Совокупно нам это может дать до 95% покрытия области», - добавил Михаил Ведерников.

В ходе ПМЭФ администрация региона подписала соглашения с двумя резидентами особой экономической зоны «Моглино». Одна компания занимается производством нетканых материалов, а вторая - комплектующих для мебели. Общие инвестиции составят порядка 400 млн рублей.