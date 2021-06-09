Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово в Пскове

В микрорайоне Любятово в Пскове возобновилась работа кабинета врача общей практики, пишет Псковское агентство информации. Медучреждение будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 часов.
В микрорайоне Любятово в Пскове возобновилась работа кабинета врача общей практики, пишет Псковское агентство информации. Медучреждение будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 часов.
«Есть процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики», - рассказала депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Прививочный кабинет, по ее словам, также есть, но работает он по предварительной записи. Записаться пациенты могут ко всем специалистам через систему «Промед».
Галина Неваленная добавила, что медкабинет открылся здесь еще в 2002 году. Он всегда пользовался спросом, так как врач общей практики - это ключевая фигура в лечении. К нему прикреплено почти пяти тысяч человек.
С просьбой открыть кабинет врача общей практики обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.