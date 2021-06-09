Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово в Пскове

В микрорайоне Любятово в Пскове возобновилась работа кабинета врача общей практики, пишет Псковское агентство информации. Медучреждение будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 часов.

Прививочный кабинет, по ее словам, также есть, но работает он по предварительной записи. Записаться пациенты могут ко всем специалистам через систему «Промед».

Галина Неваленная добавила, что медкабинет открылся здесь еще в 2002 году. Он всегда пользовался спросом, так как врач общей практики - это ключевая фигура в лечении. К нему прикреплено почти пяти тысяч человек.

С просьбой открыть кабинет врача общей практики обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.