Условный срок получил житель Дновского района, избивший полицейского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Дновского района.

Вечером 1 сентября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок на улице Урицкого в городе Дно. Полицейские, прибывшие по вызову, попытались выяснить обстоятельства, однако, нарушитель ударил одного из сотрудников. Обвиняемый попал полицейскому в область шеи. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы, причинившие легкий вред здоровью.

Приговором Дновского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ( применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд назначил наказание с учетом положений статьи 70 УК РФ в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 10 месяцев 5 дней.

Приговор суда вступил в законную силу.