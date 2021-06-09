Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Условный срок получил житель Дновского района, избивший полицейского

9 июня 2021 года, 13:38

Условный срок получил житель Дновского района, избивший полицейского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Дновского района.

Вечером 1 сентября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок на улице Урицкого в городе Дно. Полицейские, прибывшие по вызову, попытались выяснить обстоятельства, однако, нарушитель ударил одного из сотрудников. Обвиняемый попал полицейскому в область шеи. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы, причинившие легкий вред здоровью.

Приговором Дновского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ( применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд назначил наказание с учетом положений статьи 70 УК РФ в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 10 месяцев 5 дней.

Приговор суда вступил в законную силу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Реструктуризация и замещение кредитов региона позволит решить сразу две глобальные задачи
Псковские бизнесмены смогут получать меры поддержки в приоритетном порядке
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 423
Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово в Пскове
Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова
Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома
В Псковской области прошли учения по освобождению заложников
Наивысший класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июня
В Псковской области прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района