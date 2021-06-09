Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова

Решение о назначении и. о. главы администрации приняли депутаты городской Думы на сессии в связи с увольнением по собственному желанию бывшего сити-менеджера Любови Романовой. Заседание состоялось 9 июня.

Светлана Степанова будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя. В соответствии с законодательством, на должность будет проведён конкурс.

С 2014 года Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню, а с феврале 2020 года - Ярославскую таможню. Когда последняя присоединилась к Владимирской таможне, она не вошла в состав руководства структуры.

До настоящего времени Светлана Степанова исполняла обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам.