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Политика / Власть

Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова

9 июня 2021 года, 13:16

Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова, сообщает электронное периодическое издание «Луки.ру».  

Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова

Решение о назначении и. о. главы администрации приняли депутаты городской Думы на сессии в связи с увольнением по собственному желанию бывшего сити-менеджера Любови Романовой. Заседание состоялось 9 июня. 

Светлана Степанова будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя. В соответствии с законодательством, на должность будет проведён конкурс.

С 2014 года Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню, а с феврале 2020 года - Ярославскую таможню. Когда последняя присоединилась к Владимирской таможне, она не вошла в состав руководства структуры.

До настоящего времени Светлана Степанова исполняла обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам. 

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