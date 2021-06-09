Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова, сообщает электронное периодическое издание «Луки.ру».
Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена Светлана Степанова, сообщает электронное периодическое издание «Луки.ру».
Решение о назначении и. о. главы администрации приняли депутаты городской Думы на сессии в связи с увольнением по собственному желанию бывшего сити-менеджера Любови Романовой. Заседание состоялось 9 июня.
Светлана Степанова будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя. В соответствии с законодательством, на должность будет проведён конкурс.
С 2014 года Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню, а с феврале 2020 года - Ярославскую таможню. Когда последняя присоединилась к Владимирской таможне, она не вошла в состав руководства структуры.
До настоящего времени Светлана Степанова исполняла обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам.