В Псковской области прошли учения по освобождению заложников

9 июня оперативный штаб национального антитеррористического комитета организовал в Псковской области учения по освобождению заложников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УФСБ России.

В антитеррористических учениях под условным названием «Молния-ПЛПУМГ-2021» приняли участие УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Погрануправления, Минобороны, ГУ МЧС по региону и представители органов исполнительной власти области.

По сценарию, двое неустановленных лиц проникли в отдел по управлению магистральными газопроводами, расположенный на территории газовой компании, и укрылись на КПП с двумя заложниками. Прибывшим на место сотрудникам ППС и группе быстрого реагирования злоумышленники оказали вооруженное сопротивлении. Угрожая расправой над заложниками, «террористы» потребовали вертолет и 1 миллион долларов.

Оперативный штаб Псковской области принял решение о проведении контртеррористической операции, в ходе которой преступники были нейтрализованы, а заложники освобождены. Руководил операцией глава оперштаба, начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян.