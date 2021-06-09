Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома

По его словам, останки красноармейца располагались под яблоней у дома на глубине всего 20 сантиметров. «Дом сейчас уже разрушился, там никто не живёт, но удивительно, что за много лет хозяева не нашли останки», - отметил Юрий Дутов.

Также поисковик предположил, что останки никто не тревожил, боец покоился на месте своей смерти. А погиб он, вероятно, из-за мощного взрыва. Такие выводы основаны на том, что не все кости солдата удалось найти, а те, которые подняли поисковики, переломаны.

Личность бойца будет установлена по данным с медали за отвагу. В настоящее время информация передана специалистам в Москву.