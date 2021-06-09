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Общество

Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома

9 июня 2021 года, 12:51

Поисковый отряд из Печор «Патриот» устанавливает личность солдата, останки которого были найдены во дворе дома в деревне Прудище Печорского района. Как сообщил «Псковской правде» заместитель командира отряда Юрий Дутов, при бойце были обнаружены медаль за отвагу, обмундирование и каска.

Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома

Фото из группы «Вестники. Детское православное движение» в социальной сети «Вконтакте»
Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома

Фото из группы «Вестники. Детское православное движение» в социальной сети «Вконтакте»

По его словам, останки красноармейца располагались под яблоней у дома на глубине всего 20 сантиметров. «Дом сейчас уже разрушился, там никто не живёт, но удивительно, что за много лет хозяева не нашли останки», - отметил Юрий Дутов.

Также поисковик предположил, что останки никто не тревожил, боец покоился на месте своей смерти. А погиб он, вероятно, из-за мощного взрыва. Такие выводы основаны на том, что не все кости солдата удалось найти, а те, которые подняли поисковики, переломаны.

Личность бойца будет установлена по данным с медали за отвагу. В настоящее время информация передана специалистам в Москву.

Печорские поисковики устанавливают личность солдата, найденного во дворе деревенского дома

Фото из группы «Вестники. Детское православное движение» в социальной сети «Вконтакте»

Еще шестерых бойцов поисковики подняли в двух точках у озера Буравенское, недалеко от деревни Прудище. При погибших не было именных вещей, только каски, монеты и пуговицы. «Тела пятерых были скинуты в одну воронку, шестой лежал у дороги, на глубине сантиметров 30», - поделился Юрий Дутов и напомнил, что у озера Буравенское проходила линия «Мариенбург» и были серьезные сражения.

«Несколько лет в этих местах проводилась «Вахта памяти» и, казалось, что всё уже исследовано, но мы решили проверить и снова обнаружили останки бойцов», - подчеркнул поисковик и добавил, что отряд «Патриот» регулярно ведёт поисковую работу в этих местах. Благодаря современной технике удается исследовать почву большую глубину. 

Так, с марта прошлого года поисковый отряд поднял останки 71 бойца, в том числе за этот год удалось обнаружить 21 погибшего. Юрий Дутов также добавил, что в 2020 году были перезахоронены останки 23 солдат. Очередное перезахоронение запланировано на 11 августа.

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