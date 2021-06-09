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Общество

Наивысший класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июня

9 июня 2021 года, 12:07

Наивысший – пятый – класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июня, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

С 11 июня пятый класс пожарной опасности будет на большей части региона. Это может способствовать возникновению природных пожаров.

МЧС напоминает псковичам об осторожном обращении с огнем. При чрезвычайной пожарной опасности запрещено разводить костры и лучше ограничить посещение лесов и лесопарковых зон. «Возгорание может произойти от малейшей искры и привести к самым трагическим последствиям!» - отмечают специалисты.

При пожаре необходимо позвонить по телефону 01, 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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