В Псковской области прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов-исполнителей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что судебные приставы-исполнители не принимали меры для привлечения должников по алиментам к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Также не принимались меры для возбуждения уголовных дел. Хотя при длительной неуплате алиментов ранее привлеченные к административной ответственности лица привлекаются повторно, однако, уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Всего в ходе проверки прокуратура зафиксировала 59 нарушений закона. В результате было внесено 21 представление, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

За 2021 год по постановлениям прокуроров возбудили 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ.