45 новых случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 13 тыс. 852) выявили 18 ковидбольных, в Псковском районе (всего 3 тыс. 174) – пять. Четыре человека заболели коронавирусом в Стругокрасненском районе (всего 393). По три инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 6 тыс. 377) и Невельском районе (всего 1 тыс. 467), по два - в Островском (всего 1 тыс. 918), Великолукском (всего 848), Плюсском (всего 595) и Пустошкинском (всего 364), по одному - в Порховском (всего 1 тыс. 165), Гдовском (всего 570), Бежаницком (всего 360) и Красногородском (всего 227).

Всего с начала пандемии подтвердился 38 тыс. 181 случай СOVID-19. Излечились от этого заболевания 32 тыс. 790 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений в связи с полным выздоровлением от коронавируса выписали 24 пациента.

Число жертв коронавируса достигло 421.

Глава региона также отметил, что полностью вакцинировалась от этого заболевания уже более 50 тысяч псковичей.