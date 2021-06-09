Полностью вакцинировались от коронавируса 51 тысяча псковичей

Второй компонент вакцины ждут порядка 12 тысяч пациентов - первую прививку сделали 63 тысячи человек.

51 тысяча человек полностью вакцинировались от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области работают 40 прививочных пунктов, в том числе четыре в крупных торговых центрах: «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках. Также работает мобильный ФАП на парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен».

В ТЦ и мобильном ФАПе вакцинация проходит в порядке живой очереди, без предварительной записи. Чтобы вакцинироваться в медучреждении, необходимо записаться по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги» или непосредственно в поликлинике.

Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис