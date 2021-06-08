Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Фестиваль

Псковская группа выступит на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале

8 июня 2021 года, 22:47

Псковские музыканты из проекта lizamatryoshka 25 июня выступят в Екатеринбурге на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале Ural Music Night. Об этом «Псковской правде» сообщила солистка группы Елизавета Степанова.

Псковская группа выступит на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале

Фото проекта lizamatryoshka
По ее словам, в регионе команда больше известна как кавер-группа Drum&Jazz. «Но недавно мы собрали авторский материал под проект lizamatryoshka, который пришелся по душе экспертам фестиваля. Нас отобрали, и это стало настоящей неожиданностью! Live-запись одной из песен, которую мы исполним на фестивале, можно найти у нас в соцсетях. Скоро выпустим все остальное», - добавила она.

По ее словам, деньги на поездку удалось собрать меньше чем за сутки благодаря неравнодушным псковичам. Большую часть средств выделил псковский предприниматель, который увидел пост Елизаветы Степановой в соцсетях. Спасибо ему и всем, кто нас поддержал.

Напомним, в 2018 году группа Drum&Jazz выиграла всероссийский конкурс уличных музыкантов Street Stars.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Один из старейших российских воздухоплавателей рассказал о своем самом необычном полете
10 автомобилей получат победители конкурса многодетных семей Псковской области
Доходная часть бюджета Псковской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей
Невельчанин пытался заживо сжечь семерых человек
Памятник XIV века на берегу реки Псковы обнесли забором на время противоаварийных работ
Включение псковича в олимпийскую сборную вошло в ТОП-10 событий региона в мае
70% сотрудников соцучреждений Псковской области уже прошли вакцинацию от коронавируса
Названы главные события мая в Псковской области
Еще одна башня открылась для посещения в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Имя князя

Культура / Выставка
7 июня 22:02

Имя князя

В Печорах открылась приуроченная к 800-летию Александра Невского выставка

Шампанского зрителю!

Культура / Театр
7 июня 10:38

Шампанского зрителю!

Псковских театралов ждут новые репертуар и буфет
Главный экспонат

Культура / Выставка
4 июня 16:42

Главный экспонат

В музее Псково-Печорского монастыря открывается уникальная выставка