Псковская группа выступит на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале

Псковские музыканты из проекта lizamatryoshka 25 июня выступят в Екатеринбурге на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале Ural Music Night. Об этом «Псковской правде» сообщила солистка группы Елизавета Степанова.
Псковские музыканты из проекта lizamatryoshka 25 июня выступят в Екатеринбурге на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале Ural Music Night. Об этом «Псковской правде» сообщила солистка группы Елизавета Степанова.
По ее словам, деньги на поездку удалось собрать меньше чем за сутки благодаря неравнодушным псковичам. Большую часть средств выделил псковский предприниматель, который увидел пост Елизаветы Степановой в соцсетях. Спасибо ему и всем, кто нас поддержал.
Напомним, в 2018 году группа Drum&Jazz выиграла всероссийский конкурс уличных музыкантов Street Stars.