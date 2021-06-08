Псковская группа выступит на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале

Псковские музыканты из проекта lizamatryoshka 25 июня выступят в Екатеринбурге на крупнейшем в России однодневном музыкальном фестивале Ural Music Night. Об этом «Псковской правде» сообщила солистка группы Елизавета Степанова.

По ее словам, в регионе команда больше известна как кавер-группа Drum&Jazz. «Но недавно мы собрали авторский материал под проект lizamatryoshka, который пришелся по душе экспертам фестиваля. Нас отобрали, и это стало настоящей неожиданностью! Live-запись одной из песен, которую мы исполним на фестивале, можно найти у нас в соцсетях. Скоро выпустим все остальное», - добавила она.

По ее словам, деньги на поездку удалось собрать меньше чем за сутки благодаря неравнодушным псковичам. Большую часть средств выделил псковский предприниматель, который увидел пост Елизаветы Степановой в соцсетях. Спасибо ему и всем, кто нас поддержал.

Напомним, в 2018 году группа Drum&Jazz выиграла всероссийский конкурс уличных музыкантов Street Stars.