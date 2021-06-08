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Спорт

Один из старейших российских воздухоплавателей рассказал о своем самом необычном полете

8 июня 2021 года, 21:09

Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России Лев Маврин в эфире проекта ПАИ-live рассказал о самых необычных полетах в своей жизни.

Один из старейших российских воздухоплавателей рассказал о своем самом необычном полете
Лев Маврин
Фото Псковского агентства информации
«Воздухоплаватели как и альпинисты. Какая самая знаковая вершина? Та вершина, которую ты не покорил, тот полёт, который ещё не состоялся. Каждый год любуемся красотой планеты Земля и не представляем иной раз, какую красоту полёт нам даёт», - пояснил он.

Тем не менее, по его словам, «есть те полеты, которые повторить невозможно»: «Есть полет под мостом в Большом Вердонском каньоне. Я пока не знаю второго человека, который сможет это вживую повторить. До меня это сделал Джеймс Бонд, агент 007, но там была компьютерная графика».

Полный текст интервью Льва Маврина можно прочитать здесь>>> 

Напомним, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. 

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