Один из старейших российских воздухоплавателей рассказал о своем самом необычном полете

Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России Лев Маврин в эфире проекта ПАИ-live рассказал о самых необычных полетах в своей жизни.

«Воздухоплаватели как и альпинисты. Какая самая знаковая вершина? Та вершина, которую ты не покорил, тот полёт, который ещё не состоялся. Каждый год любуемся красотой планеты Земля и не представляем иной раз, какую красоту полёт нам даёт», - пояснил он.

Тем не менее, по его словам, «есть те полеты, которые повторить невозможно»: «Есть полет под мостом в Большом Вердонском каньоне. Я пока не знаю второго человека, который сможет это вживую повторить. До меня это сделал Джеймс Бонд, агент 007, но там была компьютерная графика».

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Напомним, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.