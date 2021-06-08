Один из старейших российских воздухоплавателей рассказал о своем самом необычном полете

Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России Лев Маврин в эфире проекта ПАИ-live рассказал о самых необычных полетах в своей жизни.
Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России Лев Маврин в эфире проекта ПАИ-live рассказал о самых необычных полетах в своей жизни.
Тем не менее, по его словам, «есть те полеты, которые повторить невозможно»: «Есть полет под мостом в Большом Вердонском каньоне. Я пока не знаю второго человека, который сможет это вживую повторить. До меня это сделал Джеймс Бонд, агент 007, но там была компьютерная графика».
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Напомним, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.