10 автомобилей получат победители конкурса многодетных семей Псковской области

10 автомобилей получат победители конкурса первого регионального многодетных семей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель регионального управления соцзащиты Ольга Евстигнеева на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 8 июня рассказала, что конкурс планируется приурочить ко Дню семьи, любви и верности. Принять участие в нем смогут семьи, в которых воспитывается пять и более детей.

«Важно, чтобы победители конкурса определялись по абсолютно понятным и прозрачным критериям, с учетом мнения многодетных семей Псковской области. Это должна быть семья, где должное время и внимание уделяется воспитанию, где дети показывают какие-то результаты», подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что подписал Указ о создании регионального Совета по делам многодетных семей. В него будут включены представители органов исполнительной законодательной и муниципальной властей, многодетные родители. В первую очередь те, которые имеют региональные и федеральные награды за семейные достижения.