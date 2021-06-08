Невельчанин пытался заживо сжечь семерых человек

40-летний житель Невеля 30 мая попытался поджечь дом, в котором находились его бывшая сожительница, ее брат и пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчина, поссорившись с сожительницей, кинул под крыльцо ее дома, где находились баллоны с газом, пропитанную бензином горящую тряпку. Благодаря соседям пожар удалось своевременно потушить.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В настоящее время в отношении задержанного в процессуальном порядке мужчины по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.