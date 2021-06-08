Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Невельчанин пытался заживо сжечь семерых человек

8 июня 2021 года, 19:48

40-летний житель Невеля 30 мая попытался поджечь дом, в котором находились его бывшая сожительница, ее брат и пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчина, поссорившись с сожительницей, кинул под крыльцо ее дома, где находились баллоны с газом, пропитанную бензином горящую тряпку. Благодаря соседям пожар удалось своевременно потушить.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В настоящее время в отношении задержанного в процессуальном порядке мужчины по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

10 автомобилей получат победители конкурса многодетных семей Псковской области
Доходная часть бюджета Псковской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей
Памятник XIV века на берегу реки Псковы обнесли забором на время противоаварийных работ
Включение псковича в олимпийскую сборную вошло в ТОП-10 событий региона в мае
70% сотрудников соцучреждений Псковской области уже прошли вакцинацию от коронавируса
Названы главные события мая в Псковской области
Еще одна башня открылась для посещения в Пскове
В Псково-Печерском монастыре объяснили, зачем ведут аккаунт кота Владыки
Грозы с усилением ветра ожидаются в Псковской области в ближайшее время

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района