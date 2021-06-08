70% сотрудников соцучреждений Псковской области уже прошли вакцинацию от коронавируса

70% сотрудников и 70% проживающих в социальных учреждениях Псковской области уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала председатель профильного комитета региона Ольга Евстигнеева а ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым 8 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Благодаря прививочной компании и соблюдению всех санитарных норм в стационарных соцучреждениях нет ни одного случая заболевания COVID-19, отметила глава профильного комитета и добавила, что соцучреждения переведены из закрытого режима в режим карантина. Соответствующее решение согласовано с Роспотребнадзором.

«Это позволило сотрудникам вернуться к привычному формату работы. Для нас это большая победа», — отметила Ольга Евстигнеева и поблагодарила губернатора за поддержку, в том числе за регулярное снабжение профильных учреждений.

Глава региона положительно оценил результаты вакцинации. По его словам, уже можно обсудить возможность выхода социальных учреждений из режима карантина, однако, требуется очень внимательно отнестись к алгоритмам безопасности.

В ходе встречи участники также обсудили реализацию программы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре прошлого года депутаты Псковского областного Собрания законодательно поддержали инициативу губернатора по выдаче сертификатов на приобретение жилого помещения. Уже в этом году сертификаты могут использовать 180 человек.

Михаил Ведерников поздравил Ольгу Евстигнееву с профессиональным праздником. «Прошедший и текущий годы показали, насколько ваша работа и работа специалистов социальной службы важна и значима», — сказал он и п поблагодарил специалистов службы соцзащиты региона за труд.