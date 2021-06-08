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Общество

Названы главные события мая в Псковской области

8 июня 2021 года, 17:45

Названы главные события, произошедшие в мае в Псковской области. Итоговый рейтинг опубликовало Псковское агентство информации.

На первом месте оказался отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности администрации в 2020 году. На второй строчке расположилось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Псковское областное Собрание и Госдуму.

Лидирующие места в рейтинге также занимают сбор средств на мемориал «Знамя Победы» и неудовлетворительная оценка работы главы Пустошкинского района Светланы Васильковой, которую дали депутаты местного Собрания по итогам отчёта за 2020 год. 

Замыкает пятерку новость о том, что на пост главы комитета по образованию Псковской области назначен директор одной из московских школ Андрей Ермаков.

В подготовке рейтинга участвовали представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

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