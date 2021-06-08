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Общество

В Псково-Печерском монастыре объяснили, зачем ведут аккаунт кота Владыки

8 июня 2021 года, 17:08

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре объяснили ТАСС, зачем ведут Instagram-аккаунт кота Владыки.

По словам секретаря митрополита Тихона отца Антония, аккаунт является площадкой для легкого контента, где в простой форме можно рассказать о жизни обители.

В Псково-Печерском монастыре объяснили, зачем ведут аккаунт кота Владыки

Фото из Instagram-аккаунте кота Владыки

«У нас есть официальный аккаунт монастыря с серьезной информацией, а аккаунт кота Владыки— для рассказа об обители более широкому кругу людей. Безусловно, мы будем продолжать поддерживать и благотворительные проекты», — отметил отец Антоний.

Также он рассказал, что число подписчиков на этом аккаунте увеличивается с каждой публикацией. «Вчера я выложил публикацию, за сутки добавилось 300−400 человек. За полгода количество подписчиков увеличилось в три раза», — подчеркнул секретарь Тихона и добавил, что в сети даже начали появляться фейковые аккаунты кота Владыки.

В Псково-Печерском монастыре объяснили, зачем ведут аккаунт кота Владыки

Фото из Instagram-аккаунте кота Владыки

«Многие спрашивают, почему именно так назвали кота? А мы ни при чем, он сам себе выбрал это имя. Владыка Тихон попробовал его и Послушником назвать, но рыжий на этот призыв даже не пошевельнулся. Затем последовали Келейник, Викарий и другие — также безрезультатно. И даже на «кис-кис» он не отзывается, а вот на Владыку откликнулся сразу», — поделился отец Антоний.

Еще один факт – у митрополита Тихона аллергия на всех кошек, кроме Владыки. Это связано с тем, что у мейн-кунов гипоаллергенная шерсть. 

Кроме того, кот Владыка практически не ест мясо, отдавая предпочтение пророщенному овсу. Сейчас его кормят специальным кормом.

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