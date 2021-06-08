Еще одна башня открылась для посещения в Пскове

8 июня открылась для посещения Плоская башня Псковского кремля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.
8 июня открылась для посещения Плоская башня Псковского кремля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.
Вход в башню располагается на втором ярусе через прясло стены. В настоящее время там находятся несколько выставок: «Лента истории земли Псковской» и «Золотой век Псковской реставрации».
«Я думаю, что если дети сбегут из школы с уроков истории и прибегут сюда, они получат больше знаний», - отметил директор музея-заповедника Александр Голышев в ходе открытия музейного объекта.
Новый музей будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Билеты можно купить до 19:30. При этом до 10 июня оплата будет осуществляться только наличными.