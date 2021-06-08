Еще одна башня открылась для посещения в Пскове

Вход в башню располагается на втором ярусе через прясло стены. В настоящее время там находятся несколько выставок: «Лента истории земли Псковской» и «Золотой век Псковской реставрации».

«Я думаю, что если дети сбегут из школы с уроков истории и прибегут сюда, они получат больше знаний», - отметил директор музея-заповедника Александр Голышев в ходе открытия музейного объекта.

Новый музей будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Билеты можно купить до 19:30. При этом до 10 июня оплата будет осуществляться только наличными.