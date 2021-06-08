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Культура

Снятый при участии псковских поисковиков фильм претендует на ТЭФИ

8 июня 2021 года, 15:26

Фильм «Ржев. Прививка от войны» вышел в финал российской национальной телевизионной премии ТЭФИ, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на командира себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова.

Поисковик участвовал в съемках в качестве оператора, снимался сам, а также принимал участие в создании сценария картины, которая рассказывает о Ржевской битве 1942-1943 годов и о создании посвященного ей мемориала.

Торжественная церемония объявления победителей ТЭФИ состоится в Москве, в кинотеатре Et Cetera, 21 июня. В Пскове фильм «Ржев. Прививка от войны» можно будет увидеть 10 июня на Молодежном патриотическом форуме «Мы помним».

Перед зрителями выступил режиссер картины Алексей Никулин, который хотел бы снять на территории Псковской области фильм на патриотическую тематику и о современной жизни региона.

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