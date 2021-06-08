Не более 10% псковских предпринимателей привели вывески в соответствие с дизайн-кодом, сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 июня.

По его словам, ответственно к замене вывесок подошли федеральные сети, в том числе «Магнит», «Пятерочка». «Очень большой поток предпринимателей, которые обращаются в рекламные агентства, и большой поток документов подают предприниматели в управление градостроительной деятельности», - заметил Павел Волков.

Дизайн-код был принят в конце прошлого мая. «В процессе согласования документа мы поняли, что предпринимателям будет сложно сразу всё изменить, поэтому мы дали предпринимателям год», - подчеркнул спикер и напомнил, что в центральных районах города все вывески должны были соответствовать дизайн-коду к 3 июня.

После этой даты контрольное управление приступило к конкретным действиям. В частности, на владельцев не соответствующих дизайн-коду вывесок начали составлять административные протоколы. Им выдают предупреждение о необходимости привести объект в порядок в течение 15 рабочих дней.

Если никаких действий от предпринимателей не последовало, вывеску демонтируют за счёт средств городского бюджета. Эти деньги потом взыщут с владельца вывески или владельца здания, где она была расположена.

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, с центральных улиц города демонтировали уже 149 вывесок, 48 из них были заменены до вступления в силу административных мер. «Это неплохой результат для центральных улиц и для города», - подчеркнула она.

За пределами центра вывески нужно привести в порядок до 2 июня 2022 года.