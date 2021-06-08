Псковский сыровар претендует на победу во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Псковский сыровар Анвар Зуфаров принимает участие в финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня.

В комментарии «Псковской правде» Анвар Зуфаров рассказал, что претендует на победу в номинации «Эногастрономический туризм». На конкурсе он представляет свой фестиваль «Сыр и пряник», который уже проводился в 2019 и 2020 годах.

Участникам предстоит рассказать о своих проектах: представить цели и задачи, ключевую аудиторию, рассказать об актуальности и социально-экономическом эффекте, сформулировать дорожную карту проекта. По словам Анвара Зуфарова, он подготовил две презентации: «Одну красочную, обзорную, и вторую — скучную, с цифрами».

Наставником псковича на конкурсе стал Леонид Гелибтерман, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. По словам Анвара Зуфарова, эксперт помог ему по-новому взглянуть на свой проект, указав на его слабые стороны и способы их исправления. А кроме того, дал советы по тому, как представить «Сыр и пряник» жюри конкурса. В частности - «контролировать эмоциональность» и «отточить чувство юмора».