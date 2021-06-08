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Псковский сыровар претендует на победу во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

8 июня 2021 года, 13:53

Псковский сыровар Анвар Зуфаров принимает участие в финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня.

Псковский сыровар претендует на победу во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»
Анвар Зуфаров
Фото из соцсети
В комментарии «Псковской правде» Анвар Зуфаров рассказал, что претендует на победу в номинации «Эногастрономический туризм». На конкурсе он представляет свой фестиваль «Сыр и пряник», который уже проводился в 2019 и 2020 годах.

Участникам предстоит рассказать о своих проектах: представить цели и задачи, ключевую аудиторию, рассказать об актуальности и социально-экономическом эффекте, сформулировать дорожную карту проекта. По словам Анвара Зуфарова, он подготовил две презентации: «Одну красочную, обзорную, и вторую — скучную, с цифрами».

Наставником псковича на конкурсе стал Леонид Гелибтерман, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. По словам Анвара Зуфарова, эксперт помог ему по-новому взглянуть на свой проект, указав на его слабые стороны и способы их исправления. А кроме того, дал советы по тому, как представить «Сыр и пряник» жюри конкурса. В частности - «контролировать эмоциональность» и «отточить чувство юмора».

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Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». В финал конкурса вышли 200 человек из 30 тысяч, подавших заявки на участие.

Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. 

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