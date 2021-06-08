Зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза появится в Пскове. Об этом объявил сам Дед Мороз в ходе встречи с депутатами Псковской городской Думы 8 июня, пишет Псковское агентство информации.

«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской мы решили открыть зимнюю спортивную резиденцию российского Деда Мороза в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», – сказал главный зимний волшебник страны.

Дед Мороз прибыл в Псков 7 июня. Его визит связан с продвижением Русских Ганзейских дней, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.