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Общество

Зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза появится в Пскове

8 июня 2021 года, 13:56

Зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза появится в Пскове. Об этом объявил сам Дед Мороз в ходе встречи с депутатами Псковской городской Думы 8 июня, пишет Псковское агентство информации.

«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской мы решили открыть зимнюю спортивную резиденцию российского Деда Мороза в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», – сказал главный зимний волшебник страны.

Дед Мороз прибыл в Псков 7 июня. Его визит связан с продвижением Русских Ганзейских дней, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.

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