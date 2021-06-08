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Общество

Российский Дед Мороз прибыл в Псков

8 июня 2021 года, 13:39

Российский Дед Мороз прибыл в Псков, сообщает Псковское агентство информации.

Российский Дед Мороз прибыл в Псков

Фото Псковского агентства информации

Сегодня, 8 июня, в сквере у Псковской городской Думы главный зимний волшебник страны встретился с журналистами и передал псковичам приглашение на Русские Ганзейские Дни, которые пройдут в Великом Устюге с 23-25 июля.

«В моем славном городе пройдут XI Русские Ганзейские дни. Праздник великий с торгом, с песнями, плясками, с красавицами из каждого города, отдохнете все на славу», - сказал Дед Мороз.

После официальной части у Деда Мороза запланировано знакомство с достопримечательностями и жителями Пскова. «Только только начал знакомство, а уже чувствуется радушие», - отметил гость из Великого Устюга и добавил, что город силен.

«Деревья тут большие, какая тень, хорошо мне тут летом себя чувствовать, непременно приеду еще, если удастся», - заверил Дедушка Мороз.

Также в программе визита –  концерта, который воспитанники Детской школы искусств дадут специально для Деда Мороза.

Визит Деда Мороза в Псковскую область связан с продвижением Русских Ганзейских дней. Всего в маршруте Всего Деда Мороза 16 населённых пунктов, входящих в Союз русских Ганзейских городов. Первым был Смоленск, а закончится тур в Великом Устюге.

Ранее, 20 апреля, Дед Мороз уже посещал Псковскую область. 

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