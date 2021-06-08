Поисковики обнаружили капсулу самолета Ил-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Поисковики обнаружили капсулу самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Однако, как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», она оказалась разбитой.
Поисковики обнаружили капсулу самолета ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во время Великой Отечественной войны. Однако, как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», она оказалась разбитой.
Несмотря на это, участникам экспедиции удалось извлечь несколько фрагментов боевой машины. Среди них были запасной парашют, штурвал, приборы на панели самолета, педаль, ботинок, осколки кабины и другие детали с номерами.
Ценные находки поисковики сфотографировали и отправили в Псков. Там с обломками самолета будут работать эксперты.
Экспедиция по подъему ИЛ-2 с останками экипажа продолжается. Мероприятие проходит в рамках «Вахты памяти».
В операции также участвует противопожарный лесной центр. Он на два дня - 7 и 8 июня - предоставил поисковикам ГТ-С. Транспорт необходим, чтобы добираться к месту раскопок - шесть километров по Кокшинскому болоту в одну сторону.
Ранее удалось обнаружить редуктор самолета, несколько фрагментов брони и кусок стекла.