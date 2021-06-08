Поисковики обнаружили капсулу самолета Ил-2, сбитого в Пыталовском районе во время войны

Несмотря на это, участникам экспедиции удалось извлечь несколько фрагментов боевой машины. Среди них были запасной парашют, штурвал, приборы на панели самолета, педаль, ботинок, осколки кабины и другие детали с номерами.

Ценные находки поисковики сфотографировали и отправили в Псков. Там с обломками самолета будут работать эксперты.