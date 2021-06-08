Премьеру спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» перенесли из-за ограничительных мер в Пскове

В Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина отменили премьеру спектакля-кабаре «Постой, паровоз!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра.

Спектакль не состояться из-за ограничительных мер в Пскове. Художественный руководитель театра Дмитрия Месхиева задумал спектакль как спектакль-концерт, то есть место его проведения - театральное кафе.

Однако, проведение концертов и других культурно-просветительных мероприятий запрещено в объектах общественного питания запрещено противовирусным указом губернатора. В связи с этим, управление Роспотребнадзора по Псковской области не согласовало мероприятие.

В псковском театре заверили, что премьера этого спектакля обязательно состоится в следующем театральном сезоне после снятия запрета на проведение спектаклей и концертов в кафе.

Деньги за билеты на 10, 11, 12 и 27 июня вернут зрителям в полном объеме.