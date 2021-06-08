В псковском филиале «Почты России» сменился руководитель

Евгений Каратушин, возглавлявший псковский филиал с 2018 года, покинул свой пост и уехал из региона. И. о. управляющего УФПС Псковской области назначена Дарья Цилина.

Дарья Цилина родилась в 1983 году в Омске. Окончила Сахалинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру Дарья Цилина начинала с должности инженера внедрения системы менеджмента качества в аппарате управления Сахалинского филиала «Почты России». Там она доросла до поста заместителем директора.

До назначения в Псков Дарья Цилина возглавляла УФПС Республики Хакасия – филиал АО «Почта России».

Сегодня, 8 июня, планируется встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Дарьи Цилиной.