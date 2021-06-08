Иван Цецерский вошёл в состав правительственной комиссии по подготовке управленческих кадров

Бывший глава Пскова, председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский вошёл в состав комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России, сообщается на официальном сайте правовой информации. Соответствующий документ 2 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Председателем правительственной комиссии назначен министр экономического развития Максим Решетников. Всего в ее состав вошли 32 человека.

Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России является координационным органом Правительства России. Она создана для согласования действий федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. В 1989 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище и поступил на службу в 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии.

В 1998 году Иван Цецерский избран депутатом городской Думы, а в 2009 году - главой Пскова. На этот пост он переизбирался еще дважды - в 2012 и 2017 годах.

В 2019 году Цецерский покинул пост главы города и стал председателем правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.