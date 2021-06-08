В Великих Луках задержали девушку, ограбившую таксиста

В Великих Луках задержали 18-летнюю девушку, ограбившую таксиста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Таксист подвозил девушку вечером 6 июня. На улице Ставского пассажирка попросила у мужчины сотовый телефон, чтобы сделать срочный звонок. Однако, получив мобильник, она скрылась.

О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Подозреваемую удалось найти по «горячим следам». Она дала признательные показания.

В настоящее время злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Эта санкция предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.