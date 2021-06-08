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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников с профессиональным праздником

8 июня 2021 года, 10:27

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников социальной защиты с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников с профессиональным праздником

«Социальный работник — особая профессия, которая требует полной самоотдачи, душевных сил, милосердия, добра, сопереживания и участия», - отметил глава региона.

В период пандемии коронавируса эта профессия была особенно значима. Социальные работники, по словам губернатора, оперативно включились в работу и организовали дополнительные меры социальной поддержки для жителей региона. 

Так, они доставляли находящимся в группе риска продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, а также внимание и душевное тепло. При этом многие соцработники работали круглосуточно, всегда оставаясь на связи со своими подопечными.

«Благодарю вас за самоотверженный труд, верность выбранному делу, способность помочь и поддержать тех, кто нуждается в помощи», - сказал Михаил Ведерников и пожелал социальным работникам здоровья, успехов, счастья и благополучия. 

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