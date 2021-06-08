Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников с профессиональным праздником

«Социальный работник — особая профессия, которая требует полной самоотдачи, душевных сил, милосердия, добра, сопереживания и участия», - отметил глава региона.

В период пандемии коронавируса эта профессия была особенно значима. Социальные работники, по словам губернатора, оперативно включились в работу и организовали дополнительные меры социальной поддержки для жителей региона.

Так, они доставляли находящимся в группе риска продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, а также внимание и душевное тепло. При этом многие соцработники работали круглосуточно, всегда оставаясь на связи со своими подопечными.

«Благодарю вас за самоотверженный труд, верность выбранному делу, способность помочь и поддержать тех, кто нуждается в помощи», - сказал Михаил Ведерников и пожелал социальным работникам здоровья, успехов, счастья и благополучия.