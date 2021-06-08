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Общество

До 27 градусов тепла и грозы обещают псковичам 8 июня

8 июня 2021 года, 10:00

8 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

До 27 градусов тепла и грозы обещают псковичам 8 июня

Столбики термометров в этот день поднимутся до 27 градусов тепла. Однако, в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер - северный, умеренный, при грозах возможно его усиление и порывы.

До 27 градусов тепла и грозы обещают псковичам 8 июня

Ночью температура воздуха по области будет от 8 до 13 градусов тепла.

В Пскове также обещают кратковременные дожди, грозу. Температура днем будет от 23 до 25 градусов тепла, ночью - до 13, но без существенных осадков.

В Великих Луках пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура поднимется до 25-27 градусов. Ночью она будет на уровне 11-13 градусов.

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