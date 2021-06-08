Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 43 случая коронавируса зафиксировали в Псковской области

8 июня 2021 года, 09:23

43 новых случая коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки 7 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще 43 случая коронавируса зафиксировали в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 834) выявили 21 ковидбольного, в Великих Луках (всего 6 тыс. 374) – пять. В Пыталовском районе (всего 415) заразились четыре человека, в Псковском (всего 3 тыс. 169) – три. По два инфицированных добавилось в Островском (всего 1 тыс. 916), Гдовском (всего 569), Палкинском (всего 416) и Бежаницком (всего 359) районах, по одному - в Опочецком (всего 927) и Дедовичском (всего 796).

Всего с начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 136 случаев СOVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 32 тыс. 766 человек, в том числе 14 – за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 419 жителей региона.

«Берегите своё здоровье и записывайтесь на вакцинацию. Это единственный способ быстро побороть СOVID-19», - подчеркнул глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках задержали девушку, ограбившую таксиста
Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников с профессиональным праздником
До 27 градусов тепла и грозы обещают псковичам 8 июня
В машине порховского депутата неизвестные закрасили краской окна
В Палкино задержан мужчина, до смерти избивший соседа по даче
Михаил Сутягинский: Проведена большая работа по улучшению технологических процессов завода «Титан-Полимер»
Первым компонентом вакцин от COVID-19 привились более 62 тысяч псковичей
Псковичей приглашают поучаствовать в форуме молодых семей
Старт предстоящей выборной кампании дали псковские единороссы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?
За долги в ответе

Общество
2 июня 17:33

За долги в ответе

Более 7 000 жителей Псковской области имеют просроченную задолженность за газ
Жюри сказало: «Верю!»

Общество
2 июня 16:19

Жюри сказало: «Верю!»

Инженер Псковской ГРЭС вышел в полуфинал конкурса рационализаторов ПАО «ОГК-2»