Еще 43 случая коронавируса зафиксировали в Псковской области

В Пскове (всего 13 тыс. 834) выявили 21 ковидбольного, в Великих Луках (всего 6 тыс. 374) – пять. В Пыталовском районе (всего 415) заразились четыре человека, в Псковском (всего 3 тыс. 169) – три. По два инфицированных добавилось в Островском (всего 1 тыс. 916), Гдовском (всего 569), Палкинском (всего 416) и Бежаницком (всего 359) районах, по одному - в Опочецком (всего 927) и Дедовичском (всего 796).

Всего с начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 136 случаев СOVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 32 тыс. 766 человек, в том числе 14 – за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 419 жителей региона.

«Берегите своё здоровье и записывайтесь на вакцинацию. Это единственный способ быстро побороть СOVID-19», - подчеркнул глава региона.