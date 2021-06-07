В Палкино задержан мужчина, до смерти избивший соседа по даче

В деревне Палкино Псковского района задержан мужчина, до смерти избивший соседа по даче. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Вечером 1 июня 40-летний мужчина пришел в дом своего соседа по даче и избил его деревянной палкой на глазах у жены и двух малолетних детей. Потерпевшего 34-летнего мужчину госпитализировали в медучреждение с черепно-мозговой травмой, однако, 3 июня он скончался.

В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Задержанный в ходе допроса признался, что в момент совершения преступления находился под воздействием запрещенных веществ. В настоящее время он заключен под стражу.