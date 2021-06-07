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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в форуме молодых семей

7 июня 2021 года, 17:41

В Псковской области начался прием заявок на участие во втором Форуме молодых семей, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Мероприятие проводится в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Основная задача форума – создать площадки для молодежи, где будут популяризироваться семейные ценности, а также реализовываться социальные проекты, направленные на развитие Псковской области. Здесь соберутся молодые семьи из всех районов региона.

Мероприятие разделено на два этапа: 4 июля пройдет образовательный экспресс-курс по оформлению предложений в проектную заявку, а 11 - молодежный праздник «Семейный пикник» с образовательно-просветительской программой.

Организаторы форума приглашают к работе участников первого Форума молодых семей, реализовавших свои идеи. Всего в прошлом году участвовали около 30 семей из Пскова, Великих Лук и 17-ти муниципалитетов региона. Они представляли проекты, направленные на развитие детского спорта и клубов для консультационной помощи семьям. Кроме того, были инициативы создать безопасное интернет-пространство для детей младших классов, проводить систематическую работу с молодежью по патриотическому воспитанию.

Мероприятие организовано администрацией Псковской области совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

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