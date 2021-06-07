Старт предстоящей выборной кампании дали псковские единороссы

7 июня открылась XXVII конференция Псковского регионального отделения «Единой России», которая, как отметил заместитель председателя отделения, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, даёт старт предстоящей выборной кампании. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

От имени руководства партии секретарь псковской «Единой России» Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за работу в период пандемии, подчеркнув, что «Единой России» удалось стать полезной, востребованной, интересной и модной.

Говоря о предварительном партийном голосовании по определению кандидатов на сентябрьские выборы, Александр Козловский отметил, что участие в нём приняли более 100 тыс. человек. По его словам, рекордные 86% голосов получил Александр Котов.

Он поздравил всех победителей праймериз, а также наградил грамотами наиболее активных партийцев.

Александр Котов также поздравил коллег, победивших на праймериз, заметив, что для получения такого результата была проделана серьезная кропотливая работа.

Он заявил, что впереди у единороссов сложный и ответственный этап, предстоит борьба на выборах. «Стоит задача, чтобы по всем одномандатным округам победили люди от «Единой России», чтобы как можно больший процент партия набрала как на выборах в Государственную Думу, так и в Псковское областное Собрание», - сказал Александр Котов и пожелал всем успехов в период избирательной кампании.

Также на конференции были избраны делегаты на XX съезд партии, который состоится 19 июня. Ими стали Александр Котов и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Работа конференции будет продолжена позже.