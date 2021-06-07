Задержан мужчина, виновный в смерти жительницы Ленобласти в Плюсском районе

Следователи задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в избиении до смерти своей гражданской супруги — 30-летней жительницы Ленинградской области. Женщина была найдена мёртвой в деревенском доме в Плюсском районе 5 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, находясь в дачном доме, мужчина на почве ревности избил свою сожительницу деревянной палкой. Он нанёс множество ударов по по телу, рукам, ногам и голове женщины. Он полученных травм она скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина придумал себе алиби и договорился с друзьями поддерживать данную версию. Таким образом злоумышленник рассчитывал, что подозрение упадёт на человека, который работал у его за еду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей). Сожитель погибшей изобличен в совершении преступления и задержан в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.