К концу недели водоемы Псковской области прогреются до +20

К концу недели водоемы в некоторых районах Псковской области прогреются до +20. Об этом в комментарии «КП-Псков» заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, температура воздуха «не зависит от дождей и гроз» и будет держаться в диапазоне от +23 до +28 градусов. «Поэтому, возможно, к концу недели вода уже станет комфортной и любители купания смогут купаться в специально отведенных для этого местах», - предположила Тала Нещадимова.