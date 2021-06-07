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Общество

К концу недели водоемы Псковской области прогреются до +20

7 июня 2021 года, 15:29

К концу недели водоемы в некоторых районах Псковской области прогреются до +20. Об этом в комментарии «КП-Псков» заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, температура воздуха «не зависит от дождей и гроз» и будет держаться в диапазоне от +23 до +28 градусов. «Поэтому, возможно, к концу недели вода уже станет комфортной и любители купания смогут купаться в специально отведенных для этого местах», - предположила Тала Нещадимова.

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