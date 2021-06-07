Два человека погибли в ДТП на трассе Петербург-Невель

2 человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП, произошедшем 7 июня на 449-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, по предварительным данным водитель автомашины «Газель» совершил столкновение с транспортными средствами, ожидавшими разрешающий сигнал светофора на участке дороги с ремонтом. Газель столкнулась с автомобилем «Нива», а затем с грузовиком.

В результате аварии водитель «Газели» погиб на месте, водитель «Нивы» госпитализирован с переломами, а его пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.