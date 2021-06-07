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Спорт

Сколько стоит тепловой аэростат рассказала участница Великолукского фестиваля воздухоплавания

7 июня 2021 года, 14:42

Тепловой аэростат для занятия воздухоплаванием стоит от полутора до пяти миллионов рублей. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказала пилотесса, чемпион и призёр отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова.

По ее словам, «воздухоплавание – это дорогое удовольствие», сравнимое с яхтенным спортом. «Расходы всё время растут», - подчеркнула девушка, добавив, что горючее для аэростатов – пропан-бутан – за последние пять лет подорожало на 15 рублей.

Кроме того, расходов требует регулярное прохождение специальных лётных освидетельствований и получение сертификатов, без которых «летать нельзя».

Напомним, XXV Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня.

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