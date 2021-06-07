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Культура / Выставка

Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах

7 июня 2021 года, 13:11

В Печорах в музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 7 июня открылась выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», передаёт корреспондент «Псковской правды». Экспозиция приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах

Фото Псковского агентства информации

В Печорах представлены 34 картины двадцати художников. Они привезены из 30 городов России. Организаторами выставки стали Министерство культуры России и Патриарший совет по культуре.

Первых гостей экспозиции от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона поприветствовал архимандрит Марк. Директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев назвал выставку эпохальным и удивительным событием и поблагодарил организаторов.

Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах

Фото Псковского агентства информации

Экскурсии по выставке будут бесплатными по субботам и воскресеньям. Сбор групп в фойе музея в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

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