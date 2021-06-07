Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах

В Печорах в музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 7 июня открылась выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», передаёт корреспондент «Псковской правды». Экспозиция приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

В Печорах представлены 34 картины двадцати художников. Они привезены из 30 городов России. Организаторами выставки стали Министерство культуры России и Патриарший совет по культуре. Первых гостей экспозиции от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона поприветствовал архимандрит Марк. Директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев назвал выставку эпохальным и удивительным событием и поблагодарил организаторов.