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Культура

Идентификационные карточки собираются ввести для псковских экскурсоводов

7 июня 2021 года, 12:20

Для экскурсоводов и гидов-переводчиков в Псковской области планируется ввести идентификационные карточки. Её форму должен будет утвердить региональный комитет по туризму, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На рассмотрение в региональный парламент поступил соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О туристской деятельности в Псковской области». Поправки разработаны в связи с вступлением в силу новых положений федерального законодательства в части регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Этот документ наделяет областной комитет по туризму полномочиями по организации аттестации экскурсоводов, а также по внесению сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр. Кроме того, комитет должен будет контролировать деятельность в сфере услуг по проведению экскурсий.

Дополнительного бюджетного финансирования законопроект не предусматривает.

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