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Общество

Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость поездок на такси в Пскове

7 июня 2021 года, 11:20

Руководитель сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации рассказал о факторах, влияющих на стоимость поездок на такси в Пскове.

Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость поездок на такси в Пскове
Игорь Смирнов
Фото Псковского агентства информации

По его словам, в первую очередь, на стоимость влияет спрос на услуги такси и количество водителей, работающих на линии. То есть, пояснил Игорь Смирнов, чем меньше работает такси, тем выше будет цена услуги. «Чем выше спрос, тем большую они предлагают цену на услуги такси», - добавил он.

Кроме того, цена может зависеть от погодных условий, пробок, времени суток и дня недели. 

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