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Происшествия / ДТП

47 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю

7 июня 2021 года, 10:50

За неделю, с 31 мая по 6 июня, в Псковской области задержали 47 нетрезвых водителей, пять из них — повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Жителей региона призвали сообщать в ГИБДД о пьяных за рулём. «Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв!» - подчеркнули в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 тыс. 920 нарушения Правил дорожного движения.

За 7 дней в области произошли 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 29 получили ранения. 

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