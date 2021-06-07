47 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю

За неделю, с 31 мая по 6 июня, в Псковской области задержали 47 нетрезвых водителей, пять из них — повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Жителей региона призвали сообщать в ГИБДД о пьяных за рулём. «Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв!» - подчеркнули в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 тыс. 920 нарушения Правил дорожного движения.

За 7 дней в области произошли 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 29 получили ранения.