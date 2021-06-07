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Общество / Важная дата

Авторы проекта «Без срока давности» предлагают подписать петицию о геноциде советского народа

7 июня 2021 года, 09:57

Авторы проекта «Без срока давности» предлагают подписать петицию, призывающую признать геноцидом преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны. Документ размещён на портале Change.org, сообщает Радио Sputnik.

«Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран, <...> призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру», – сказано в петиции. Её авторы напоминают, что, как следует из приговора Нюрнбергского трибунала, нацисты намеревались истребить население СССР и колонизировать освободившуюся территорию немцами.

В годы Великой Отечественной войны погибли порядка 13,5 млн мирных жителей СССР. В петиции отмечается, что людей целенаправленно убивали, держали в жестоких условиях оккупационного режима, отправляли на принудительные работы в Германию. На данный момент не все преступники понесли наказание.

После рассекречивания архивов и проведения раскопок появились новые детали массовых убийств в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае. Заведены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч жителей СССР.

В прошлом году на окраинах Пскова в результате раскопок были подняты тела 188 мирных жителей, расстрелянных фашистами. 

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