До 29 градусов тепла обещают жителям Псковской области 7 июня

В Псковской области 7 июня прогнозируется от 24 до 29 градусов тепла днём и от 8 до 13 — ночью. Об этом пишет официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

В течение дня будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер — умеренный, северных направлений, при грозах он будет порывистым.

В Пскове день пройдёт без существенных осадков, столбики термометров покажут +26...+28 днём и +11...+13 ночью.

В Великих Луках во второй половине дня обещают небольшой кратковременный дождь, не исключается и гроза. Температура воздуха днем прогнозируется от +27 до +29 градусов, ночью — от +10 до +12.