Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

До 29 градусов тепла обещают жителям Псковской области 7 июня

7 июня 2021 года, 09:39

В Псковской области 7 июня прогнозируется от 24 до 29 градусов тепла днём и от 8 до 13 — ночью. Об этом пишет официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

До 29 градусов тепла обещают жителям Псковской области 7 июня

В течение дня будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер — умеренный, северных направлений, при грозах он будет порывистым.

В Пскове день пройдёт без существенных осадков, столбики термометров покажут +26...+28 днём и +11...+13 ночью.

В Великих Луках во второй половине дня обещают небольшой кратковременный дождь, не исключается и гроза. Температура воздуха днем прогнозируется от +27 до +29 градусов, ночью — от +10 до +12. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей приглашают поучаствовать в форуме молодых семей
Старт предстоящей выборной кампании дали псковские единороссы
Задержан мужчина, виновный в смерти жительницы Ленобласти в Плюсском районе
К концу недели водоемы Псковской области прогреются до +20
В Псковской области ожидаются грозы и усиление ветра
Два человека погибли в ДТП на трассе Петербург-Невель
Сколько стоит тепловой аэростат рассказала участница Великолукского фестиваля воздухоплавания
Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах
Идентификационные карточки собираются ввести для псковских экскурсоводов

Комментарии

Авторизация
No comments
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?
За долги в ответе

Общество
2 июня 17:33

За долги в ответе

Более 7 000 жителей Псковской области имеют просроченную задолженность за газ
Жюри сказало: «Верю!»

Общество
2 июня 16:19

Жюри сказало: «Верю!»

Инженер Псковской ГРЭС вышел в полуфинал конкурса рационализаторов ПАО «ОГК-2»