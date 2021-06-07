У 33 жителей Псковской области выявили коронавирус 6 июня

За минувшие сутки, 6 июня, в Псковской области выявили 33 новых случая коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Пскове заболели ещё 25 человек (всего 13 тыс. 813), в Псковском районе — три (всего 3 тыс. 166), в Пыталовском — два (всего 411). По одному заражённому выявили в Островском (всего 1 тыс. 914), Гдовском (всего 567) и Бежаницком (всего 357) районах.

Общее число заболевших достигло 38 тыс. 93. Выздоровели 6 июня 14 пациентов, с начала пандемии - 32 тыс. 752. Также в регионе зафиксированы 416 летальных исходов.

«Желаю всем сил и хорошей рабочей недели. Берегите себя», - обратился к жителям Псковской области губернатор.