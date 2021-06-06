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Общество

Грозы ожидаются в Псковской области 7 июня

6 июня 2021 года, 21:11

7 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем местами гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер 7 июня прогнозируется северного и северо-западного направлений, со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 14 метров в секунду.

Температура по области прогнозируется от 9 до 14 градусов тепла ночью и 23 до 28 от днем. Атмосферное давление низкое.

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