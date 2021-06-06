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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Никакие больницы мы закрывать не планируем

6 июня 2021 года, 19:00

«Никакие больницы мы нигде закрывать не планируем», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя в своем традиционном видеообращении к жителям региона слухи о закрытии Красногородской районной больницы.

«Более того, с этого года мы по полмиллиарда рублей будем вкладывать в модернизацию первичного звена», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что износ здания Красногородской больницы составляет 60%. В связи с этим областные власти намерены построить новое здание для учреждения здравоохранения, что даст «дополнительные опции для пациентов».

«После этого решим, что делать со старым зданием», - пообещал губернатор.

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