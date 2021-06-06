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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поделился с вакцинирующимися от коронавируса псковичами лайфхаком

6 июня 2021 года, 18:49

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился с вакцинирующимися от коронавируса псковичами лайфхаком.

В своем видеообращении к жителям региона он напомнил, что сотрудники администрации области, муниципальных учреждений и муниципальных органов власти могут получить отгул в день прививки и второй отгул за счёт работодателя на следующий день после прививки. «Если прививку сделать в четверг, то на работу нужно будет прийти только в понедельник», - подсказал губернатор.

На сегодняшний день в Псковской области полностью привились от коронавируса 50 тысяч человек, сделали первую прививку 62 тысячи человек.

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Бабулечка
00:05 07.06.2021

"Оказавшиеся в хаосе и страхе политики сами себя загнали в тупик и являются генераторами информации..... Я горжусь, что у нас такой низкий уровень вакцинированности..." - из интервью эпидемиолога И. Гундарова для "Бизнес Online" , от 5 июня 2021 года.

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