Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился с вакцинирующимися от коронавируса псковичами лайфхаком.

В своем видеообращении к жителям региона он напомнил, что сотрудники администрации области, муниципальных учреждений и муниципальных органов власти могут получить отгул в день прививки и второй отгул за счёт работодателя на следующий день после прививки. «Если прививку сделать в четверг, то на работу нужно будет прийти только в понедельник», - подсказал губернатор.

На сегодняшний день в Псковской области полностью привились от коронавируса 50 тысяч человек, сделали первую прививку 62 тысячи человек.